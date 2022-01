Chuvas danificam vários trechos de rodovias

Locais foram sinalizados e equipes da Eixo SP já estão trabalhando para que a liberação das vias ocorra o mais breve possível

As fortes chuvas que atingem boa parte do Estado de São Paulo provocaram danos nas rodovias e em acessos em alguns pontos do trecho administrado pela Eixo SP Concessionária de Rodovias. As ocorrências mais graves ocorreram em Bauru, Pederneiras, Boraceia e Santa Maria da Serra.

Bauru – O grande volume de água fez transbordar um córrego e a força da correnteza provocou o desmoronamento de parte das duas pistas da avenida Rodrigues Alves (SPA 228), que dá acesso ao município aos motoristas que saem da SP 225 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Em razão da extensão dos danos causados, o trânsito no local foi totalmente interditado. A alternativa para acesso aos bairros que ficam próximos é o dispositivo seguinte, localizado no km 229 da SP 225, na altura do Jardim Tangarás. A alternativa é a mesma aos motoristas que estejam na região e precisem acessar a rodovia (veja ilustração). O trecho interditado está devidamente sinalizado para orientação dos usuários. Em razão da chuva constante, ainda não há previsão para liberação do acesso.

Pederneiras – Um deslizamento de terra fechou completamente o acesso localizado no km 210 da SP 225. O dispositivo dá acesso ao distrito de Vanglória, à Usina São José e ao município de Macatuba. A alternativa aos motoristas que seguem para o distrito ou para a usina é o dispositivo do km 207 e para quem segue para Macatuba, a opção é utilizar o acesso do km 203.

Boraceia – Também houve deslizamento de terra. O fato ocorreu no km 170 da SP 261 – Rodovia César Augusto Sgaviolli. Uma grande quantidade de terra e vegetação invadiu a pista obrigando a Eixo SP a interditar a pista nos dois sentidos para garantir a segurança dos usuários. Equipes do setor de Conservação da Concessionária estão no local realizando a retirada do material que está sobre a pista. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim da tarde deste domingo.

Santa Maria da Serra – O pavimento asfáltico cedeu no km 225+400, na cabeceira da ponte sobre o córrego Ribeirão Bonito, na SP 304 – Rodovia Geraldo de Barros. Equipes de Conservação também estão no local realizando análise da situação e dos riscos. O trecho foi devidamente sinalizado para orientação dos usuários. Ainda não há estimativa para liberação da via. A alternativa aos motoristas é utilizar um desvio por dentro da cidade. Aqueles que seguem no sentido Capital-Interior podem fazer o desvio para a cidade no km 226, alguns metros antes do ponto de interdição. Já os motoristas que seguem sentido Interior-Capital o desvio é no km 227, entrando em Santa Maria da Serra e saindo novamente na SP 304 após o trecho interditado (veja ilustração).