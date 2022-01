DRACENA: Prefeito decreta situação de emergência após chuvas do final de semana

O prefeito André Lemos assinou na manhã desta segunda-feira, 31/01, o decreto n° 7553/2022 que trata da situação de emergência no município de Dracena em decorrência da grande precipitação pluviométrica, ocorrida no sábado, 29, e domingo, 30, que passaram.



Conforme a Unesp de Dracena, as fortes chuvas que assolaram a cidade tiveram proporção pluviométrica de 146,20 milímetros, até às 8h de hoje.



O volume de chuvas causou prejuízos na zona rural, com desmoronamentos de pontes, quedas de barreiras e buracos em parte de suas estradas rurais.



O prefeito André Lemos afirma que efetivo da Prefeitura, por meio de uma força tarefa, vem dimensionando os prejuízos e tomando medidas necessárias para amenizar, na medida do possível, o impacto sobre a população dracenense.



Considerando que serão necessárias as aquisições de bens, produtos e serviços, de forma emergencial, por dispensa de licitação, para socorrer as equipes municipais que estão na frente de trabalho.



Um dos locais afetados pelas chuvas foi a estrada da Palmeirinha, prolongamento da rua Aristides Zanoni, após o Colégio Objetivo, também conhecida por estrada do Akamine. O prefeito André Lemos esteve nesta manhã verificando o local e conversou com dois moradores que estavam por lá.



O agropecuarista Antônio Marques Caldeira que reside no bairro Palmeirinha, após a ponte, há 30 anos comentou que a usava como passagem para se descolocar, porém agora com o dano precisará ter que percorrer uns sete quilômetros a mais. Caldeira disse que utilizava a ponte também para transportar o gado.



Segundo ele, o medidor de chuvas da propriedade em que reside atingiu mais de 130 milímetros de chuva, chegando a transbordar.