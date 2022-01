FLORA RICA: Defesa Civil visita pista interditada com as chuvas

A chuva que atingiu a região entre sábado (29) e domingo (30) causou alagamentos e estragos em alguns municípios.

A Rodovia Júlio Budiski (SP-501) está interditada nos dois sentidos, na altura do km 71,5, após uma cratera se abrir na pista.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o trecho, que compreende os municípios de Flora Rica e Irapuru, foi fechado no domingo de manhã por segurança. Com a interdição tem gerado enormes transtornos uma vez que a rodovia tem grande movimentação de veículos e caminhões diariamente.

Na manhã desta segunda-feira (31), esteve presente em Flora Rica para verificar o local que está interditado o Coordenador Regional da Defesa Civil do Estado, capitão PM João Henrique Papoti. Preocupada com a situação, a presidente da Câmara Municipal de Flora Rica, vereadora Rosicler Ribeiro Camargo, também esteve acompanhando a visita da Defesa Civil.

A presença da Defesa Civil Regional foi fazer um levantamento preliminar e apresentar a situação a Defesa Civil Estadual para que as providencias sejam agilizadas.

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) informou nesta segunda-feira (31) que já iniciou o processo para viabilizar a contratação de obra emergencial no trecho de Flora Rica, porém ainda não tem uma data definida para resolver o problema. Enquanto isso, a passagem permanece interditada para garantir a segurança dos usuários.

O DER orientou que os motoristas busquem rotas alternativas e mantenham atenção redobrada nos períodos de chuvas.

A presidente da Câmara de Flora Rica, vereador Rosicler ressaltou a necessidade da liberação da pista o mais rapidamente possível.