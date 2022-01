FLÓRIDA: Novo médico é contratado para reforço na Central Covid

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, através da Secretaria Municipal de Saúde, contratou um novo médico para reforçar o atendimento na Central Covid.

Trata-se do médico prudentino Eduardo Ruiz Dalbello, que iniciou o atendimento na unidade de saúde na última terça-feira (25).

A contratação vem de encontro à necessidade da ampliação do atendimento à população que diariamente é atendida com sintomas ou diagnóstico de Covid-19 naquele local e em virtude do aumento de casos registrados no município neste início de ano.

O médico floridense dr. Wellington Cardoso continuará prestando serviços e atendendo os pacientes que necessitarem de atendimento no local.

Vale destacar que a Central Covid foi instalada no pico da pandemia da Covid-19 pela Prefeitura de Flórida Paulista através da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Instituto Retribuir que além de ceder o espaço, efetuou a doação de aparelho de ar condicionado para ser instalado no local.