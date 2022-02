Eixo SP libera tráfego por pista única na Bauru-Marília

Tráfego fluirá nos dois sentidos em trecho de 5 quilômetros, em Garça

Marília, 1º de fevereiro de 2022 – O trecho no município de Garça da SP-294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, interditado desde domingo, 30, preventivamente, devido ao surgimento de trincas no asfalto após as fortes chuvas, será parcialmente liberado nesta terça-feira, 1º. Análises das equipes de engenharia da Eixo SP Concessionária de Rodovias e de consultoria geotécnica atestaram a segurança para a circulação de veículos pela pista Oeste (Bauru-Marília).

O plano operacional irá direcionar o trânsito nos dois sentidos pela pista, com mão dupla no sistema “reversível”. Os pontos de desvio, entre os quilômetros 415 e 420, estarão devidamente sinalizado para a orientação do motorista. A Concessionária orienta o estrito cumprimento à sinalização de advertência, em especial à velocidade no trecho, de 60 km/h.

“Iniciamos os serviços para a liberação da pista no primeiro momento da confirmação de que o tráfego no local é seguro. A inspeção e o monitoramento possibilitaram observar que não há movimentação do solo. Também devemos liberar até o final desta semana a pista sentido Marília-Bauru e do restabelecimento do tráfego no local”, afirma José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.

Acesso da Bauru-Jaú

No prolongamento da Avenida Rodrigues Alves, na região do Núcleo Otávio Rasi, prossegue o desvio pela área urbana da interdição no km 2 da SPA 228/225, onde houve a erosão da pista.

O desvio para acessar a SP-225 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na ligação Bauru-Jaú, pode ser feito pelo km 229, na altura do bairro Jardim Tangarás.

“O local segue interditado e devidamente sinalizado, com inspeção rotineira dos operadores viários. Por ser uma região populosa, temos identificado a presença de ciclistas e pedestres na área para fotografar, uma prática arriscada. Por isso pedimos que a população mantenha a distância do local”, orienta Geraldo.