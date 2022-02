ESCRITÓRIO CRUZEIRO DO SUL de Flórida Paulista tem nova direção

Após 11 anos de atuação, o contador Renan de Marqui Bataus, 27 anos de idade, CRC: 1SP342176, acaba de assumir a direção de uma das mais tradicionais empresas do segmento contábil de Flórida Paulista, o Escritório Cruzeiro do Sul.



Renan iniciou sua trajetória profissional na empresa em 2011 como office boy. Após três meses de serviços prestados, foi requisitado para atuar no setor contábil fiscal do escritório, cargo este que ocupa até hoje ao se tornar o novo proprietário dos negócios até então geridos com maestria pela Família Prando.



Com formações em técnico em contabilidade; montagem e manutenção de computadores e redes; departamento pessoal; analista fiscal pela Fundação Bradesco e ciências contábeis pela Universidade Metropolitana de Santos/SP, Renan Bataus afirma que o momento é de alegria e de uma honra muito grande suceder pessoas tão especiais e que muito lhe ensinaram nos últimos anos.



Ele frisou ainda que está preparado para mais este desafio que vai unir as experiências colhidas ao longo destes anos de dedicação aos estudos e o conhecimento jovem à bagagem e conhecimento dos demais componentes da equipe Cruzeiro do Sul que continuará a mesma, visando tão somente a prestação de um serviço e assessoria ainda mais eficiente para todos os clientes, sejam eles dos segmentos empresarial, produtores rurais e autônomos.



Entre as novidades já apresentadas neste início de caminhada com Renan Bataus na direção, o Escritório Cruzeiro do Sul passou a emitir o Certificado Digital para empresas e pessoas físicas.



“Agradeço todos aqueles que confiam em nosso trabalho e convido nossos clientes, amigos e a população floridense para tomarem um café, conhecerem todos os produtos e serviços ofertados pelo Escritório Cruzeiro do Sul”, convidou Renan Bataus.



O Escritório Cruzeiro do Sul fica na Avenida Presidente Vargas, 151. Telefone: (18) 3581-1165 e WhatsApp: (18) 99699-3550.