Mariápolis enfrenta surto com 134 casos ativos e 32 suspeitos da Covid-19

Mariápolis está novamente enfrentando um surto de casos da Covid-19 e atualmente, são 134 pacientes com o vírus ativo no organismo e outros 32 suspeitos de portarem a doença.

Os dados são do portal oficial do município na internet, o www.mariapolis.sp.gov.br, e revelam ainda que três moradores do município estão internados.

Desde o início da pandemia, foram registrados 639 casos positivos da doença no município e 11 pessoas perderam a vida para o coronavírus.



No sábado, uma pessoa faleceu em decorrência da doença e nesta terça-feira um novo óbito foi registrado, o que deve elevar o número de mortos pela Covid-19 em Mariápolis.

O fato deste novo surto gera alerta e grande preocupação nos moradores cujo município tem a população estimada em 4.098 pessoas, segundo informa o portal do IBGE.

Os dados apresentados pelo município são referentes ao dia 31 de janeiro, portanto, deve haver uma nova atualização que trará novos números para a informação dos munícipes mariapolenses e de toda a região.