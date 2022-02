SALMOURÃO: Prefeitura conclui perfuração de poço artesiano e instalação de caixa d’água no Estádio Municipal

A Prefeitura de Salmourão vem investindo em melhorias do Estádio Municipal Benedito Franco de Godoy, e na semana passada foi concluída a perfuração de poço semi artesiano e a instalação da caixa d’água de 30 mil litros.

Outro investimento da Prefeitura no campo foi a reforma do gramado e melhoria do sistema de irrigação.

O secretário de Esporte e Turismo do município, Everton Caparroz dos Santos, destacou que o investimento engajado pela prefeita Sonia Gabau (PSDB), já ultrapassou o montante de R$ 100 mil e ainda está previsto para este ano, implantação definitiva do sistema de irrigação, troca das luminárias por led, implantação do alambrado e construção do vestiário dos árbitros.

Ainda segundo o secretário, todo o investimento é com recursos próprios, e pede aos atletas que usam o campo, um pouco de paciência. “A administração de Sonia Gabau e Marcia Pravato está com um olhar diferente para o esporte e a reforma do campo, mostra o comprometimento de uma administração séria com o dinheiro público”, finalizaram.