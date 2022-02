BASTOS: Secretario estadual da Educação reúne-se com autoridades regionais e recebe título de cidadão

Na quinta-feira, dia 27 de janeiro, a Prefeitura de Bastos recebeu no Palácio 18 de Junho (sede do executivo municipal) a visita do Secretário da Educação do Estado de São Paulo Rossieli Soares e do Subsecretário de Articulação Regional de São Paulo Patrick Tranjan.

Presente também na oportunidade o Deputado Estadual Vinícius Camarinha (líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa) e de Kleber Bragato, assessor do deputado estadual Mauro Bragato.

Durante a visita na sede do executivo, ocorreu uma reunião com o prefeito de Batos Manoel Rosa, juntamente com os prefeitos da região, para definir as demandas da educação das cidades da região.

Após a Câmara Municipal de Bastos, fez entrega de título de cidadão bastense ao Dr Rossieli Soares da Silva, em uma sessão solene com a presença de autoridades locais e da região.