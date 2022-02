Delegacia Seccional de Dracena será comandada por novo delegado

Alexandre Luís Luengo Lopes, que até então ocupava o cargo de Delegado Assistente da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena, e que também acumulava a titularidade da DISE-Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Entorpecentes, assume o cargo de Delegado Seccional, passando a comandar a Polícia Civil em Dracena. A publicação e nomeação foram divulgadas no Diário Oficial, do último dia 20 de janeiro.

A partir desta terça-feira (1/2), a Delegacia Seccional de Polícia de Dracena será comandada por um novo Delegado Seccional. O Dr. Alexandre Luís Luengo Lopes, de 44 anos, até então Delegado Assistente na Delegacia Seccional de Polícia de Dracena, e que também acumulava o cargo de Delegado titular da Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE desta cidade, assumiu o cargo de Delegado Seccional, tornando-se o responsável pelo comando da Polícia Civil no âmbito da área circunscricional de Dracena. O junqueiropolense Alexandre Luengo ingressou na Polícia Civil no de 2002, aos 23 anos de idade, após ser aprovado no concurso público para o cargo.





Ao assumir suas funções foi designado para trabalhar na Delegacia Seccional de Polícia de Diadema, onde atuou no Plantão Central, Setor de Homicídios e 1.º Distrito Policial. No ano de 2006 foi, a pedido, transferido para a Delegacia de Polícia de Panorama, permanecendo na referida unidade até o ano de 2010 quando, a pedido, foi removido para a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE, ocupando a assistência e, posteriormente, a titularidade da unidade.



Também exerceu neste período funções no Grupo de Operações Especiais – GOE, Centro de Inteligência Policial – CIP e auxiliou diversas investigações realizadas pela Delegacia de Investigações Gerais – DIG.

No ano de 2017 foi convidado pelo Dr. Nilton Santos Paschoal a assumir a assistência da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena, onde labora até os dias atuais.

A nomeação do novo seccional deu-se em decorrência da prorrogação da licença para tratamento médico do Dr. Nilton Santos Pascoal. O comando da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena estava sendo exercido até então pelo Dr. Mauro Shiguetoshi Chiyoda, titular da Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Venceslau.