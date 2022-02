DRACENA: Prefeito e comissão de vereadores verificam locais atingidos por

Na terça-feira, dia 1º, no período da manhã, o prefeito André Lemos acompanhado pelos secretários municipais Marco do Lanche (Agricultura, Meio Ambiente, Limpeza Pública) e Ademar do Gesso (Infraestrutura, Assuntos Viários, Habitação) e os diretores Augusto Sitta (Frota) e Márcia Freitas (Agricultura) juntos a uma comissão de vereadores foram conferir de perto locais atingidos pelas chuvas do último domingo. Estavam presentes os vereadores Rodrigo Castilho; Claudinei Millan Pessoa (Melão); Rodrigo Parra; Célio Ferregutti e Danilo Ledo.

O prefeito André disse que os trabalhos não pararam desde o final de semana, para verificação e providências de reparos.

Na segunda-feira cedo, o chefe do executivo já havia ido verificar a ponte que caiu na Estrada do Akamine, no prolongamento da Rua Aristides Zanoni e, hoje esteve lá mais uma vez com os vereadores, assim como também na estrada DRA 213, conhecida por estrada do Zanata, bairro da Palmeirinha. Nesta última, eles conversaram com a produtora rural Jeane. Ela informou que a estrada é de suma importância para o escoamento da produção de hortifrutis e, havia sido interrompida pelas chuvas, porém na tarde desta segunda-feira, o município recuperou o trecho danificado e a DRA 213 foi reaberta para o fluxo regular de veículos.

O prefeito e os vereadores aproveitaram o momento para verificar o serviço efetuado pela administração municipal na importante estrada.

PONTE DA ESTRADA DO AKAMINE

Representantes da Defesa Civil do município de Dracena e também das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura verificaram na manhã de ontem, 1°/02 as condições da ponte de concreto no bairro Palmeirinha, estrada do Akamine, descendo o Colégio Objetivo.

A vistoria ocorreu atendendo ao prefeito André Lemos. Será elaborado laudo técnico e demais documentos para solicitar a reforma da ponte.