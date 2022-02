Estado abre licitação para reforma do prédio que abrigará unidade do Canal Direto SP + Perto em Prudente

Programa que funcionará no prédio do DER de Presidente Prudente atenderá toda a região

A Comissão de Licitação da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, abriu concorrência n.º 001/2022, que tem por objeto a execução de obras de engenharia e adequação da futura sede do Programa Canal Direto SP + Perto, no Município de Presidente Prudente.

O prédio escolhido para a implantação da unidade do Programa Canal Direto SP + Perto de Presidente Prudente, será na sede do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) na Rodovia Raposo Tavares.

De acordo com o diretor regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Francisco Torturello (Xycão), a unidade do Canal Direto SP + Perto, atenderá os 53 municípios da região de Presidente Prudente.

No local abrigará serviços de 13 secretarias e órgãos estaduais, sendo eles: Secretaria de Desenvolvimento Regional, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico; DRADS (ligada a Secretaria de Desenvolvimento Social), Secretaria de Esportes Cultura e Turismo; CETESB, IPEM, PROCON, ITESP, CDHU, DER, entre outras.

“O programa aproximará os municípios do Executivo estadual, proporcionando mais agilidade no atendimento às Prefeituras, cidadãos, entidades sociais e empreendedores”, ressalta Xycão.

Todas as 15 regiões administrativas de SP serão beneficiadas com uma unidade do programa. A Secretaria de Desenvolvimento Regional estima que o Canal Direto SP+Perto gere uma economia de cerca de R$ 90 milhões ao ano para os cofres públicos com a unificação das secretarias e serviços em um único espaço.

A criação de um ambiente com diversos serviços estaduais é um desejo antigo de Prefeitos e munícipes do interior, que muitas vezes precisavam se locomover entre cidades ou ir até a capital do estado em busca de assistência.

“A unidade do SP+Perto mostra a valorização do interior. A iniciativa oferecerá qualidade e padronização do atendimento, unificando os sistemas com a adoção das tecnologias mais modernas, trazendo também transparência aos serviços prestados pelo Estado na região, desburocratizando processos e cortando custos”, explica o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.