FLÓRIDA: Entrega de prêmios da Promoção “Natal Premiado” da ACIFP

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista realizou na tarde da última quarta-feira (26), a entrega dos prêmios da Promoção “Natal Premiado” que contou com ao apoio da Prefeitura Municipal.



Estiveram presentes na entrega dos prêmios que foi registrada pelo jornal e site Folha Regional, o presidente interino da ACIFP, Murilo Ricardo, gerente Felipe Fazion, empresários proprietários das lojas que tiveram cupons sorteados e os contemplados.

Danilo Ribeiro da Silva foi contemplado com um vale-compras no valor de R$ 3 mil, cliente da Primeira Veículos. Recebeu o prêmio das mãos da gerente Jaqueline.



Odete Aparecida Albuquerque (ganhadora de um vale-compras no valor de R$ 2 mil), João Antônio do Santos (ganhador de um celular) e Valetin Milanezi Garcia (contemplado com um celular), receberam os prêmios das mãos da empresária Lívia Nagano que esteve representando o esposo Ênio Nagano do Supermercados Ikeda.



Luís B. Nunes, contemplado com um aparelho de ar-condicionado, recebeu o prêmio do empresário Oswaldo Resende (Mercado Resende).







Visando incentivar as compras no comércio local, os prêmios em vale-compras deverão ser gastos nas empresas floridenses, além de destinar 30% do valor para consumo no estabelecimento cujo cliente foi contemplado com o cupom em um prazo de 30 dias.



Cumprindo o regulamento, os contemplados assinaram um termo de recebimento dos prêmios e posaram para fotos que podem ser acessadas no portal ifolharegional.com.br



A próxima promoção que será desenvolvida pela Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista será a de Dia das Mães que já se encontra em fase de elaboração pela diretoria da entidade.