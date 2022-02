Homem de 50 anos é preso acusado de tráfico de entorpecentes

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE) prendeu nesta terça-feira (1), um homem de 50 anos, suspeito de armazenar e revender cocaína e crack em sua residência, localizada no bairro Jardim Manoel, em Dracena.

Na casa do investigado os policiais civis apreenderam uma porção de cocaína prensada e uma pedra de crack, uma balança de precisão, uma faca com resquício aparente de droga e ainda cerca de 150 reais em dinheiro. No local ainda havia diversos fragmentos de sacolas plásticas, comumente usadas para embalar porções de drogas.

Agentes das Unidades Especializadas desenvolviam trabalho de campo que apurava o tráfico de entorpecentes no local.



Ao ser abordado o homem confessou que armazenava as drogas em sua casa para a revenda e que naquele momento, estava embalando cocaína e pedra de crack, em porção de 1g cada e seria vendida por 50 reais. Tais declarações foram ratificadas no termo interrogatório do suspeito.

O homem foi preso e as drogas apreendidas e encaminhadas à perícia.

Denúncia

A população pode contribuir com informações que auxiliem os trabalhos policiais na identificação de pontos de tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque Denúncia, ou para o (18) 3821 3753 – Unidades Especializadas. O sigilo e o anonimato são garantidos.