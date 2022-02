Homem é multado por mantes pássaros em cativeiro

A Polícia Militar Ambiental de Tupã elaborou multa de R$ 1.000,00 após encontrar dois pássaros silvestres, um canário da terra e um papa capim, mantidos irregularmente em cativeiro, em Bastos. O boletim de ocorrência foi registrado pelos policiais ambientais cabo Piazentin, cabo Ravelli e cabo Torres, no Conjunto Habitacional Miguel Molina Castilho (Bastos G), nesta terça-feira, dia 1º.

A equipe se deslocou até a Rua Antônio José de Rezende onde verificou a existência dos pássaros silvestres (canário da terra e papa capim) que não tinha nenhum sinal de ferimentos e de maus tratos, porém, estava em desconformidade com a documentação apresentada, desta forma eram mantidos irregularmente em cativeiro no local dos fatos.

A Polícia Ambiental de Tupã informou ainda que, diante dos fatos, foi lavrado um auto de infração ambiental com penalidade de multa simples no valor de R$ 1.000,00, por incorrer no disposto no artigo 25, §3º, inciso III, da resolução SIMA 05/21 e as aves foram apreendida e reintroduzidas em seu habitat natural. A ocorrência será apresentada, mediante ofício, no Distrito Policial.

“É a Polícia Militar Ambiental na vanguarda do combate ao aquecimento global, por meio da conservação da biodiversidade alinhada ao desenvolvimento econômico sustentável”, destaca a corporação.