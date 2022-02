Homem fica gravemente ferido após colisão de carro em árvore

O motorista de um veículo Honda Civic ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido na vicinal que liga Santópolis do Aguapeí a Piacatu.

A colisão aconteceu por volta das 13h30, no quilômetro 9,5 da via de acesso da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), que liga Piacatu a Santópolis do Aguapeí.

Após o choque do veículo com placas de Santópolis do Aguapeí contra uma árvore, o motorista ficou preso nas ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde de Santópolis do Aguapeí para atendimento médico, mas seria transferido para Birigui.