Pescador é autuado em R$ 2,5 mil por pescar 76 quilos de peixes durante a piracema

Em vistoria, os policiais encontraram 76 quilos de peixes das espécies piau, piranha, tucunaré, tilápia e jacundá acondicionados em dois sacos, todos com marcas de captura com uso de redes.

A Polícia Ambiental reforçou que a pesca com o uso de redes e captura de espécies nativas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná são proibidas neste período de piracema. Por isso, foi elaborado um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 2.520 de acordo com o art. 35 da Resolução SIMA 05/21.