Bragato acompanha governador em visita a Presidente Prudente e Teodoro Sampaio

Na sexta-feira dia 04 de fevereiro o deputado Mauro Bragato confirmou a visita do governador João Doria em Presidente Prudente e em Teodoro Sampaio para uma série de anúncios importantes para região.

Teodoro Sampaio

O primeiro compromisso do Governador será as 9 horas em Teodoro Sampaio que visitará a creche “Fernando Barbosa de Melo” na vila Minas Gerais. Logo após a comitiva seguirá para o Parque Estadual Morro do Diabo com o descerramento das placas inaugurais das creches de Teodoro Sampaio, Rancharia e Presidente Venceslau.

Presidente Prudente

O deputado Mauro Bragato acompanhará o governador em Presidente Prudente a partir do meio dia com o lançamento do edital para a contratação das obras e da pedra fundamental do hospital da Rede Lucy Montoro, no mesmo local o governador assinará o autorizo do Painsp – Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo, para municípios da região. O evento será nas futuras instalações da Rede Lucy Montoro na Rua João Joaquim Galindo no Parque Residencial Servantes, próximo ao campus 2 da Unoeste e hipermercado Macro, o acesso será pelo viaduto da Unoeste.

Pedra fundamental da Rede Lucy Montoro em Prudente será lançada nesta sexta-feira, 4/2

Desde 2010, o deputado estadual Mauro Bragato tem se empenhado junto ao Governo do Estado para que a região de Prudente receba uma unidade da Rede Lucy Montoro. Finalmente, nesta sexta-feira, 4/2, durante a visita do governador João Doria à cidade de Presidente Prudente, será feito o anúncio da instalação de uma unidade do hospital da Rede no município.

O investimento para a construção da unidade está previsto em R$ 30 milhões e seu custeio anual será de R$ 12 milhões.

A Rede de Reabilitação Lucy Montoro tem como objetivo proporcionar o melhor e mais avançado tratamento de reabilitação para pacientes com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras. A Rede realiza programas de reabilitação específicos, de acordo com as características de cada paciente. Os tratamentos são realizados por equipes multidisciplinares, composta por profissionais especializados em reabilitação, entre médicos fisiatras, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educadores físicos e fonoaudiólogos.

“Presidente Prudente, que já é um polo de saúde e em breve contará com a mais moderna estrutura de atendimento para pacientes acometidos de doenças psicomotoras ou que tiveram limitações por conta de acidentes”, comemorou Bragato.