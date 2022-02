Eixo SP recupera acesso entre Salmourão e Osvaldo Cruz

Reparos emergenciais da SPA 571, ligação da SP-294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros entre Salmourão e Osvaldo Cruz, mobilizam nesta quinta-feira, 3, equipes de Conserva da regional de Dracena corrigem trecho de pista prejudicado pelas chuvas.

Ao aproximar-se do km 10+500, onde ocorrem os reparos, o condutor deve redobrar a atenção para a sinalização. Das 7h às 18h, período em que as equipes estarão no local, é recomendado ao condutor trafegar em velocidade reduzida, indicada pelas placas de advertência.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos nesta quinta-feira, mas o cronograma pode sofrer alterações caso chova.

Pare e Siga

Até sábado, 5, o motorista também deve manter a atenção no trajeto entre Adamantina, Lucélia e Mariápolis pela SPA 592, também em obras emergenciais.

O trecho segue com Operação Pare e Siga. A circulação de veículos é direcionada para uma faixa, em sentidos alternados.