IRAPURU: Prefeitura atende vereadora e paga abono Fundeb para profissionais da educação

A Prefeitura de Irapuru realizou na tarde de sexta-feira, dia 28, o pagamento do abono Fundeb para todos os servidores que prestam serviços no setor da Educação Municipal.

O pagamento do abono Fundeb atende pedido da vereadora Rosa Cicero (PSDB) que apresentou na Câmara Municipal de Irapuru, no dia 3 de novembro, a Indicação nº 153/2021 solicitando ao prefeito reverter eventuais sobras de recursos do Fundeb em forma de bônus aos professores do município.

Destacou na oportunidade a vereadora que 60% dos recursos do Fundeb são destinados ao pagamento de profissionais da área pedagógica e que a legislação em vigor não permite que esses recursos sejam utilizados/aplicados pelos administradores públicos em outras despesas/setores.

Por fim destacou que que é comum ao final do ano sobrar recursos desses 60% destinados aos profissionais que atuam na área pedagógica, sendo justa a utilização deste recurso para o pagamento de bônus a equipe da educação municipal.

Confira abaixo o Requerimento apresentado na Câmara Municipal de Irapuru em 3 de novembro de 2021: