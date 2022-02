JUNQUEIRÓPOLIS: Professores participam do encontro educacional realizado pela Prefeitura e SEBRAE

A Prefeitura por meio da Secretaria de Educação em parceria com o SEBRAE, realizou nos dia 28 e 31 de janeiro de 2022 o encontro de capacitação para Educação municipal de Junqueirópolis.

O encontro que contou com a participação do prefeito Osmar Pinatto, do vice prefeito Rael da Saúde diretor de Educação José Henrique Rossi e da consultora do SEBRAE Selma Luz.

O evento teve como objetivo oferecer capacitação e sensibilização aos professores das escolas municipais em Inteligência Emocional e Educação Empreendedora.

A partir desse mês de fevereiro de 2022, todas as escolas Municipais do Ensino Fundamental oferecerão capacitação aos alunos do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos do SEBRAE.

Para isso estarão sendo capacitados aproximadamente 90 professores que irão aplicar o programa junto as crianças!