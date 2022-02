PARAPUÃ: Câmara aprova compra de pá-carregadeira avaliada em mais de R$ 700 mil

Em sessão extraordinária realizada na noite desta segunda-feira (31), no plenário da Câmara Municipal, os 09 vereadores de Parapuã aprovaram por unanimidade o projeto de lei encaminhado pelo executivo municipal, que dispõe sobre autorização para a compra de uma máquina pá carregadeira, avaliada em aproximadamente R$700, 000.00 (Setecentos Mil Reais).

Segundo o documento lido na sessão, o veículo servirá o setor do almoxarifado municipal, ficando à disposição para eventuais serviços, como manutenção das estradas rurais que cortam o município.

Durante sua fala na sessão, o vereador Ney Temporim (PV) destacou que o município conta com uma máquina tipo pá carregadeira no almoxarifado, mas vive quebrando, pois é “muito velha”. Ainda segundo o vereador, obras chegaram a ser paralisadas por falta da máquina que se encontrava em concerto.

O vereador Paulo Roberto Martins (MDB), em explanação do projeto disse que a compra é oriunda de emenda conquistada pelo executivo, mas que a prefeitura entrará com mais uma quantia em dinheiro, possibilitando a compra do veículo. Ainda segundo Paulo, a máquina tem um custeio de R$774. 000,00 (Setecentos e Setenta e Quatro Mil Reais).