ARTIGO: Como o vício em redes sociais: Podem afetar a saúde

Você sabia essa é uma dependência sem droga?

O uso abusivo de redes sociais como o Facebook e outras redes podem causar problemas psicológicos como estresse, ansiedade e depressão.

É importante saber identificar quando você estiver viciado nas redes sociais. Existem alguns comportamentos que revelam se estamos viciados como por exemplo: Olhar muitas vezes os seus posts para saber quem curtiu ou quem comentou. Ter dificuldades em ficar sem olhar no celular por alguns momentos. Comentar e publicar em redes sociais sempre que sai para um passeio. Observe se alguma rede social já teve efeitos negativos nos seus relacionamentos, estudos ou trabalho.

Usar as redes sociais para se esquecer dos problemas pessoais são comportamentos que afetam mais adolescentes, pessoas com baixa autoestima, introvertidas, com poucos amigos ou que terminaram recentemente relacionamentos. É preciso ficar atento aos vícios especialmente nessas situações. Existem várias redes como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram entre tantos outros. O uso excessivo e abusivo de qualquer uma dessas redes sociais pode provocar diversos sentimentos negativos como tristeza, inveja, solidão, Insatisfação para com a vida. Pode sentir também rejeição, frustração, raiva, preocupações e revolta.

O tédio e repulsa pela vida dos outros também podem acontecer.

Estes sentimentos podem variar de pessoa para pessoa, e afetam de forma grave o humor e muda a forma com que a pessoa enxerga a vida.

Quando usar as redes sociais, o importante é fazer uso de plataformas com moderação.

É bom lembrar que as redes sociais muitas vezes apenas mostram os melhores momentos do dia dos seus amigos. As frustrações as tristezas quase sempre não aparecem.

As redes sociais podem impedir as suas relações e interações com outras pessoas. Faça restrições do uso do celular em alguns momentos do dia como não olhar a rede social a toda hora, não olhe quando está fazendo refeições ou em reunião de família e amigos aproveitem as companhias. Quando estiver em um encontro de amigos não tire fotos com a intenção de postar nas redes sociais, mas sim para você.

Cidinha Pascoaloto-Psicóloga-CRP 06/158174. Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) com foco no Luto, Depressão e Ansiedade Atendimento presencial e online, contato: 55(018) 99725-6418