FLÓRIDA: Programa Bolsa do Povo oferece 60 vagas

O governo do estado de São Paulo abriu na última terça-feira (25) mais vagas para o Programa Bolsa do Povo em 2022. Em Flórida Paulista, serão 60 vagas disponíveis.

O objetivo do projeto é amparar a população em situação de vulnerabilidade social. Ser maior de 18 anos, estar desempregado, ser morador do estado de SP a mais de 2 anos e ter renda familiar de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo) são as exigências para participar do programa.

A bolsa oferece um auxílio de R$ 540 por mês para os cidadãos realizarem atividades em órgãos públicos municipais ou estaduais.

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas: auxiliar de controle de produção e estoque; gestão administrativa; gestão de pessoas; organização de eventos; rotinas e serviços administrativos; e secretariado e recepção.

Os interessados devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo até o próximo 7 de fevereiro: www.bolsadopovo.sp.gov.br. A convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.