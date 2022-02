Governador João Dória lança Pedra Fundamental da Rede Lucy Montoro em Prudente

O governador do Estado de São Paulo, João Doria Junior (PSDB), cumpriu agenda oficial nesta sexta-feira (4) em Presidente Prudente.

Doria anunciou o lançamento do edital de contratação das obras do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro. Referência no tratamento de reabilitação para pacientes com deficiências físicas incapacitantes, o Instituto Lucy Montoro, em Presidente Prudente, vai beneficiar diretamente 45 municípios, abrangendo uma população total estimada de 780 mil habitantes. A nova unidade terá 2.972,36 m² de área construída.

A obra está orçada em R$ 23,5 milhões e a estrutura completa prevê duas alas e uma área externa com estacionamento com 72 vagas. Contará também com espaço para treino de marcha e convivência para os pacientes, além de um jardim sensorial.

Com prazo de conclusão de 18 meses após a licitação, o serviço contará em todos os horários com uma equipe multiprofissional. Entre os especialistas, estarão médicos fisiatras, oftalmologista e otorrinolaringologista, enfermagem, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiologia, psicologia, terapeuta ocupacional, profissional de educação física, pedagogo, profissional especializado em orientação e mobilidade e em regime mais flexível poderá haver apoio de profissional da nutrição, entre outros.

Segundo o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, a unidade de Presidente Prudente será a 20ª da Rede Lucy Montoro em São Paulo, referência em atendimento a pessoas com deficiências.

“Prudente terá duas especificidades, resultantes da luta de Célia Leão, ao oferecer vagas para atendimento de pessoas com deficiência auditiva e visual. Será a primeira unidade com essa característica no Estado”, declarou.

Já a secretária estadual da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, afirmou que a unidade de Presidente Prudente será a maior do Estado de São Paulo em investimentos, em equipamentos de ponta e em capacidade de atendimento.

“Seiscentas mil pessoas moram no Pontal, quase 70 mil com deficiência. Aqui em Prudente há mais de 20 mil pessoas com deficiência. Todas essas pessoas poderão ser atendidas de forma gratuita, terão a possibilidade de receber um braço mecânico, uma perna mecânica, uma cadeira de rodas, ou qualquer outro dispositivo de qualidade”, afirmou a secretária.

O governador ressaltou que a unidade de Presidente Prudente será a mais moderna de todo o Estado. “A mais moderna unidade da Rede Lucy Montoro do Estado, a que proporcionará mais atendimentos do que qualquer outra. Projeto aprovado, recurso reservado. Nossa intenção é de que a obra seja iniciada até março”, garantiu Doria.

Além do investimento de R$ 23,5 milhões na construção, a unidade, que ficará em um terreno de 7.625,28 m², no Parque Residencial Servantes, ainda receberá R$ 10 milhões em equipamentos e R$ 12 milhões de custeio anual.