LUCÉLIA: Programa “Melhor Caminho” beneficiará o bairro Mil Alqueires

A prefeita de Lucélia, Tati Guilhermino, assinou na manhã desta terça-feira, 01, na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, convênio que garante a execução do Programa Melhor Caminho no bairro ‘Mil Alqueires’.

O convênio é dedicado à execução de obras em trecho da estrada rural, para sua recuperação e conservação, no total de 06 km e está orçado em cerca de R$ 850 mil.

“Esta parceria junto ao Governo do Estado busca o desenvolvimento da zona rural”, disse a prefeita Tati. “Nosso objetivo é melhorar a vida do agricultor, favorecendo o escoamento da produção agrícola, contribuindo também para a diminuição da erosão do solo e do assoreamento dos rios, além de beneficiar a trafegabilidade e a segurança nas estradas”.

De acordo com a prefeita, após o convênio celebrado, seguem os demais trâmites legais, entre eles, a autorização ambiental junto à Cetesb para que as obras sejam iniciadas ainda no primeiro semestre de 2022.

Esta será a primeira vez que o local receberá o Programa.