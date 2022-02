Homem de 40 anos morre após queda de motocicleta

Um homem de 40 anos morreu após uma queda de motocicleta Yamaha Fazer, 250 cilindradas, por volta das 2h33 deste sábado (5) em Tupi Paulista.

Segundo informou a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Avenida Benedita Camargo onde a equipe foi solicitada pelo 190 e ao chegar, deparou-se com a vítima caída ao solo.

Foi acionado o Corpo de Bombeiros que prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Pronto Socorro, porém, o mesmo já chegou sem vida na unidade de saúde.



A Perícia Científica coletou dados e imagens do local e da moto. Um laudo vai apontar as causas do acidente.

A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária que vai abrir um inquérito.