Homem é assassinado dentro de casa

José Pereira de Carvalho, 58 anos, morador no bairro Portal da Pérola 2, em Birigui (SP), foi encontrado morto na casa dele na manhã desta sexta-feira (4). Ele teve afundamento de crânio e um corte feito por faca no pescoço.

O corpo foi encontrado por um vizinho da vítima. Ele disse à polícia que pela manhã foi até à casa de Carvalho, que também respondia pelo apelido “Geraldo”, para pedir uma bicicleta emprestada.

A testemunha contou que a vítima não respondeu aos chamados, por isso, decidiu entrar e encontrou a porta da casa aberta, estando o vizinho caído no chão da sala, já aparentemente sem vida.

A Polícia Militar foi chamada, preservou o local e comunicou a Polícia Civil, que enviou equipe chefiada pelo delegado Eduardo Lima de Paula. Os policiais acompanharam a perícia.

Ferimentos

Segundo o que foi relatado pela polícia, no local havia uma poça de sangue e o corpo já apresentava rigidez cadavérica. A vítima vestia apenas cueca e apresentava afundamento de crânio, possivelmente causado por objeto contundente, como pedra ou pedaço de madeira.

Também foi constatado um corte na cabeça, partindo da testa ao supercílio; uma escoriação na lateral esquerda da cabeça; e uma facada no pescoço. Os peritos constataram ainda escoriações nos joelhos e cotovelos e ferimentos nos dedos e na palma da mão direita, o que indica que ele tentou se defender dos ataques feitos pelo agressor.

Investigação

De acordo com a polícia, o vizinho relatou que havia visto Carvalho com vida no final da tarde. Ele contou ainda que uma pessoa da família teria ouvido barulho de briga e cachorros latindo durante a madrugada de hoje, por volta de 1h.

A polícia apurou que a vítima morava sozinha no imóvel. O corpo foi reconhecido por um sobrinho, que esteve no plantão policial para receber a requisição para encaminhamento ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

Esse sobrinho relatou que o tio dele não costumava usar drogas, mas ingeria bebida alcoólica e a casa dele era frequentada por usuários de drogas e bebidas.

Em vistoria no imóvel foram apreendidas três facas de serra e um pé esquerdo de chinelo azul, já usado. Também foi coletado material para futuro confronto biológico. O caso foi registrado como homicídio e um inquérito será instaurado para investigar o caso.