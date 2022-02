Justiça marca júri de acusado de matar e enterrar corpos de mulher e enteada no quintal

A Justiça marcou para o dia 28 de abril a sessão do Tribunal do Júri que vai julgar o psicólogo Fabrício Buim Arena Belinato, de 36 anos, acusado de matar a esposa Cristiane Pedroso Arena, de 34 anos, e a enteada Karoline Vitória, de apenas 9 anos, que foram achadas enterradas na casa onde moravam, em Pompeia (SP), no dia 2 de fevereiro do ano passado.