Paróquia Imaculada Conceição de Mariápolis empossa novo pároco hoje

Será realizada neste sábado (5), a partir das 19h, na Paróquia Imaculada Conceição de Mariápolis a missa de posse do novo pároco, padre Domingos de Jesus. Ele já dirigiu a mesma comunidade católica de janeiro de 2003 a janeiro de 2016, quando foi transferido para Monte Castelo, onde estava até então, e agora retorna à cidade.

Já o padre Jorge Ricardo Cintra da Silva, que era o pároco local, foi designado para assumir a Paróquia Nossa Senhora Guadalupe, em Marília. Essas mudanças foram anunciadas em novembro do ano passado pelo bispo da diocese de Marília, Dom Luiz Antonio Cipolini.

Segundo orienta a Paróquia em suas redes sociais, é preciso retirar senha para participar das missas, inclusive a cerimônia de posse do novo pároco. A medida ocorre em razão do aumento de casos da Covid-19, o que levou a Igreja a reduzir a ocupação dos assentos.

Na Circular Nº 09/2021 com as nomeações (íntegra abaixo), o bispo da Diocese faz agradecimentos aos padres que acolheram as decisões e pede que sejam acolhidos nas novas comunidades. “Agradeço aos padres que acolheram o pedido da Igreja para assumirem uma nova missão em nossa Diocese. Peço encarecidamente aos fiéis leigos, religiosos e consagrados que acolham com carinho os padres que assumem uma nova missão”, informou o texto.

Ainda no documento o bispo faz orientações de encaminhamentos administrativos, pelas paróquias, e pede orações. “Rezemos para que os padres em sua nova missão, confirmando a sua adesão a Jesus Cristo, possam colaborar para o bem de todo o Povo de Deus em nossa Igreja Particular de Marília”, conclui o dirigente religioso.