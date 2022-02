SP-294 opera em Garça com tráfego nos dois sentidos por uma pista

Operação no sistema reversivo é necessária no período de interdição preventiva da pista Leste (Marília-Bauru)

Marília, 4 de fevereiro de 2022 – A Eixo SP Concessionária de Rodovias liberou nesta sexta-feira, 4, o trânsito nos dois sentidos da SP-294, entre os quilômetros 415 e 420, no município de Garça. Veículos transitam pela pista Oeste (Bauru-Marília), no sistema reversivo.

Nesta modalidade, o condutor utiliza a faixa 1 (à esquerda) para prosseguir pelo sentido Leste (Marília – Bauru) e a faixa 2 (à direita) no sentido inverso. Para viabilizar a operação emergencial, que agora elimina o desvio temporário pela área urbana, foram montados desvios sinalizados nos dois sentidos da rodovia, além de aplicação de sinalização no solo e instalação de cones para canalizar a entrada e saída do desvio.

No domingo, 30, o trecho precisou ser interditado devido ao surgimento de trincas no asfalto e erosão no acostamento. Análises das equipes de engenharia da Eixo SP Concessionária de Rodovias e de consultoria geotécnica atestaram a segurança para a circulação de veículos pela pista sentido Bauru-Marília.

“A pista Leste segue monitorada por especialistas e pela equipe de engenharia da Eixo SP. Análises mais conclusivas são necessárias para a execução de um planejamento de intervenções que irão permitir restabelecer o tráfego integral no trecho. Neste momento, em que a segurança é a prioridade, contamos com a compreensão dos motoristas e a máxima observância aos limites de velocidade no segmento, de 60 km/h”, ressalta José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.

Acesso da Bauru-Jaú

No prolongamento da Avenida Rodrigues Alves, na região do Núcleo Otávio Rasi, prossegue o desvio pela área urbana da interdição no km 2 da SPA 228/225, onde houve a erosão da pista.

O desvio para acessar a SP-225 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na ligação Bauru-Jaú, pode ser feito pelo km 229, na altura do bairro Jardim Tangarás.