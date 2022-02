Motorista fica ferido em acidente na SP-294

Na manhã deste domingo (6), o condutor de um veículo Corsa, placas de Osvaldo Cruz, trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido de Tupã para Iacri, quando ao se aproximar do “Postinho de Iacri, perdeu controle da direção e atravessou a pista indo além do acostamento no sentido oposto.

O veículo passou por várias árvores e acabou parando em uma valeta para escoamento das águas pluviais.



O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Tupã com apoio da concessionária Eixo para Santa Casa de Tupã.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência. Equipes da Eixo auxiliaram na sinalização do local.