Mulher de Salmourão com 74 anos morre vítima de Covid-19

A Santa Casa de Osvaldo Cruz confirmou hoje (6) pela manhã a morte de uma mulher de 74 anos por Covid-19. Ela era moradora de Salmourão.

O óbito foi confirmado para 0h40 deste domingo. A mulher tinha hipertensão.

Números de internações deste domingo

A Santa Casa informou que hoje (6) dos 8 leitos oferecidos no setor de enfermaria para Covid-19, 3 estavam ocupados, sendo dois pacientes de Osvaldo Cruz e 1 de Assis.

Já no setor de UTI COVID, dos 10 leitos oferecidos, 7 estão ocupados com 2 pacientes de Assis, 2 pacientes de Adamantina, 1 paciente de Flórida Paulista, 1 de Cândido Mota e 1 de Santa Cruz do Rio Pardo.