DRACENA: Município é contemplado com R$ 1 milhão para melhorias no trânsito urbano

Integrantes do Conselho Municipal de Trânsito (COMUTRA) de Dracena se reuniram no auditório da CATI – regional local. Vários assuntos foram discutidos e aprovados pelo Conselho.

O prefeito André Lemos participou da reunião e anunciou aos participantes que o município de Dracena foi contemplado através do Governo do Estado, com recurso de R$ 1 milhão, através do Programa Respeito à Vida. Conforme o Estado, para prevenir acidentes em vias urbanas, o Respeito à Vida promove convênios com municípios para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização n o trânsito.

Atualmente, 304 cidades são parceiras do programa e R$ 200 milhões em recursos provenientes de multas do Detran.SP beneficiam 96% da população.

O prefeito André explicou que Dracena foi contemplada com a implantação de lombadas eletrônicas em pontos críticos do trânsito; faixas de pedestres elevadas; novos pontos de semáforos e ciclo faixa traçada em dois quilômetros de extensão na área urbana.

O chefe do executivo comemorou o anúncio do Estado à Cidade Milagre, porque são recursos que trarão certamente maior segurança aos usuários do trânsito, abrangendo condutores de veículos e pedestres.

Essas medidas deverão começar a ser implantadas, conforme a expectativa do município, no mês de março deste ano.

Na reunião foram tratadas e aprovadas pelo COMUTRA as alterações de algumas vias que passarão a ser preferenciais. André pontuou também sobre quais são as ruas que serão afetadas pela Zona Azul, que segundo a nova legislação, a população poderá adquirir pelo modo manual, comprando os bilhetes direto com a equipe; por parquímetro e também por meio de aplicativo.