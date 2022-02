FLÓRIDA: Homem é preso acusado de agredir mulher

A Polícia Militar de Flórida Paulista prendeu um homem de 19 anos de idade acusado de ter agredido a companheira de 20 anos.



Segundo consta no boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar que teve um resumo enviado pelo Setor de Comunicação ao jornalismo Folha Regional, por volta das 2h20 a equipe foi acionada para comparecer na Avenida Augusta Gava Garbelotto, onde estaria acontecendo uma desinteligência entre casal.



Em seu depoimento aos policiais que consta no boletim de ocorrência, a vítima informou que havia sido agredida pelo amásio com ferro de passar roupas e com fio de ferro, além de tapas, socos, chutes nas pernas e ofensas verbais.



Um tanquinho de lavar roupas que teria sido quebrado pelo homem estava na frente da residência.

A mulher ainda em seu depoimento que foi ameaçada de morte, caso chamasse a polícia. Ela ficou abrigada na casa de uma vizinha com o filho até a chegada da polícia.



O acusado estava no local e foi preso em flagrante e no Plantão da Polícia Civil, foi arbitrada a fiança no valor de R$ 1.212,00 que não foi paga e o homem permaneceu detido à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.