Motorista e passageiros de veículo são surpreendidos com drogas

Na tarde deste domingo 06, durante fiscalização de trânsito pelo município de Salmourão, policiais militares abordaram um veículo Fiesta, com dois ocupantes que em busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda do passageiro 29 anos, um sachê de cocaína e na carteira do motorista de 35 anos, também foi localizado outro sachê da mesma droga.

Questionados sobre a procedência das drogas, ambos alegaram ser usuários de drogas, sendo assim ambos receberam voz de prisão pelo crime de porte de drogas.

Pelo plantão da Polícia judiciária em Adamantinas foram ouvidos e liberados.