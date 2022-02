Polícia Civil elucida que avião que caiu em Junqueirópolis era utilizado para o transporte de droga

O fato ocorreu no início do mês de abril de 2020, quando uma aeronave após o pouso forçado em área rural daquele município, foi destruído por um incêndio.

Após 1 ano e 10 meses de investigações, a Polícia Civil, por intermédio, da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, em conjunto com policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE, da cidade de Tupã, apuraram as circunstâncias da queda de um avião Air Tractor, em abril de 2020, na área rural de Junqueirópolis.

Naquela ocasião, a aeronave fez um pouso forçado em uma área de canavial de uma usina do município. No curso das investigações, os policiais civis conseguiram apurar que a queda da aeronave está associada a chamada “pane seca” que é a falta de combustível, tanto que os trabalhos periciais no local não detectaram a presença de combustível no local da queda. As investigações apontaram ainda que referido avião possuía um compartimento clandestino destinado a transportar substâncias entorpecentes.

Os policiais conseguiram identificar o proprietário da aeronave, bem como o local onde havia sido adquirido, em Minas Gerais. O proprietário anterior foi ouvido e colaborou com as investigações.

A Delegacia de Entorpecentes de Tupã, que investiga um fato semelhante, conseguiu prender dois indivíduos com cerca de 400 quilos de cocaína, no último dia 23 de janeiro. Um deles confessou que a droga apreendida pertencia a mesmo indivíduo identificado como sendo o proprietário do avião que caiu em Junqueirópolis. Este indivíduo encontra-se foragido. Ele será indiciado pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas podem atingir a 20 anos de reclusão, além de multa.