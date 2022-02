Adamantina ganha Hub de Inovação Tecnológica da Nova Alta Paulista

Na noite desta segunda feira (7) aconteceu a inauguração do Hub de Inovação Tecnológica da Nova Alta Paulista na sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista (Aeaanap) na cidade de Adamantina, em uma parceria entre o CREA e a Prefeitura.

O Hub de Inovação é um novo conceito de espaço de trabalho, destinado ao fomento da tecnologia, da inovação e da geração de emprego e renda.

O evento contou com a presença de representantes de diversos segmentos empresariais de Adamantina e região, do prefeito Márcio Cardim, o presidente do Crea-SP, Vinicius Marchese Marinelli, o presidente da Aeaanap de Adamantina, André Luiz Borrasca, Renato Arcanjo de Castro, diretor geral da Mutua São Paulo, a vice-prefeita, Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, secretários municipais, vereadores, equipe do CREA, entre outras autoridades.

De acordo com o engenheiro e presidente da Aeaanap de Adamantina, André Luiz Borrasca, o ambiente de inovação está disponível tanto para empresas, profissionais liberais quanto para estudantes. A equipe local atuará em busca de parceiros.

“Estou muito contente em poder colaborar com o desenvolvimento de Adamantina e região. A cidade é pioneira na criação deste espaço juntamente com Mogi Mirim, sendo o segundo a ser implantado no Estado”, afirma.

O prefeito Márcio Cardim relembrou que quando o projeto do Hub foi apresentado, a equipe da Prefeitura de Adamantina pensou na criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“Adamantina tem avançado em várias frentes, mas precisa avançar na questão da geração de emprego e renda. A nossa Câmara Municipal foi muito corajosa ao aprovar o projeto de lei que cria a nova pasta. Hoje, o que está começando é um braço, pois o CREA está colocando em Adamantina um projeto piloto do estado. Isso nos honra e sabemos que esse projeto vai alavancar, pois todos sabem da importância de preparar o município para o futuro”, afirma o prefeito.

Conforme explica o presidente do Crea-SP, o Hub de Inovação acaba com a distância de Adamantina para centros maiores, porque o projeto é muito maior, tem apoio das lideranças locais e se conecta a locais independentemente da distância.

“O Hub nada mais é do que um lugar de conexões onde você desdobra problemas e busca soluções. A gente não quer mais que as empresas procurem soluções em outros lugares, queremos que encontrem a entrega de valor para sua demanda aqui”, assegura.

Sobre o Hub

O hub está instalado na Unidade de Gestão e Inspetoria local, onde funciona também a sede da Aeaanap no município. Além dos profissionais que atuam em Adamantina, o espaço poderá ser usado por profissionais de outros municípios, desde que seja feito o agendamento prévio, mas não é necessário pagar nenhuma taxa para utilizar o local.

O objetivo é disponibilizar aos profissionais de todas as classes um ambiente com uma estrutura para que a pessoa trabalhe na modalidade home office e a partir disso, possa fazer novas conexões, troque iniciativas, fomente parcerias e novos negócios. A sede da Aeaanap está localizada na Rua Josefina Dal’Antonia Tiveron, 140, Centro.