Estado de SP chega a 50% das crianças vacinadas contra Covid-19

O estado de São Paulo chegou nesta segunda-feira (7) ao percentual de 50% das crianças de 5 a 11 anos de idade vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra Covid-19. De acordo com dados do Vacinômetro das 18h08, SP tem 2.002.162 crianças que se imunizaram nas últimas semanas.

“Nosso objetivo é acelerar ainda mais a imunização do público infantil, proteger as crianças e diminuir a transmissão da Covid em todo o território, garantindo segurança não apenas para elas, mas para toda a população. As vacinas são seguras e os pais e responsáveis devem buscar um posto de vacinação mais próximo e levar seus filhos”, destaca a Coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

Todos os municípios já receberam doses suficientes para vacinar 100% do público infantil com pelo menos uma dose. No total, a pasta estadual já disponibilizou 4 milhões de doses da Coronavac e quase um milhão de doses pediátricas da Pfizer. As crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser protegidas pela Coronavac. É importante salientar que todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e eficazes.

A Secretaria tem promovido ações especiais, como o Dia C, que ocorreu no último sábado (5) para ampliar a cobertura vacinal. A vacinação infantil começou em SP, no dia 14 de janeiro, com as crianças com comorbidades. No dia 20, com a aprovação da Coronavac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), SP ampliou a vacinação e começou a imunizar as crianças de 9 a 11 anos