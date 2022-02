FLÓRIDA: Erosão no pontilhão na SP-294 gera perigo e preocupa motoristas

Uma erosão formada na lateral do pontilhão que é o único meio de acesso à Flórida Paulista pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), que foi causada pela força das águas das chuvas que caíram nos últimos dias no município e em toda a região, tem causado perigo e preocupação aos motoristas que diariamente trafegam pelo local.

O problema foi revelado pelo jornalismo Folha Regional na segunda-feira (31), porém, até hoje, nenhuma medida além da instalação de uma lona, foi tomada pela Eixo SP, concessionária que administra a rodovia, para saná-lo ou pelo menos amenizá-lo.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, apesar de não ser de sua responsabilidade, a Prefeitura Municipal, por sua vez, fica impedida de realizar qualquer procedimento para dar solução naquele local devido à concessão.

O deslizamento de grama e terra também ocorreu em várias partes da extensão do aterro de ambos os lados da rodovia naquele trecho e caso haja novas chuvas, pode continuar desmoronando e ocasionar um prejuízo e riscos ainda maiores.

Outro problema relacionado, é que o local é o único ponto de acesso à cidade, uma vez que após as reformas da SP-294, realizadas no ano de 2015, Flórida Paulista além da bela paisagem perdida e que tinha dois acessos (pelo trevo principal e o da Floralco), ficou com apenas uma entrada.

A expectativa é de que serviços sejam realizados visando dar solução na situação. O jornalismo Folha Regional segue acompanhando o caso.