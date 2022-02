JUNQUEIRÓPOLIS: Iniciado projeto de economia com energia solar para as escolas municipais

Visando proporcionar economia para o município, o prefeito Osmar Pinatto em entendimento com as diretorias municipais incluíram no PDM- Plano de Desenvolvimento Municipal de 2021, o projeto para instalação de usinas fotovoltaico (Energia Solar) para órgão públicos do município.

O projeto fotovoltaico avançou e já está sendo iniciado pelas escolas municipais Neyde Macedo Brandão Fernades e Jair Luiz da Silva, o que posteriormente será estendido para as demais unidades de ensino municipal.

PROJETO DE USINAS FOTOVOLTAICAS

Cada usina de energia fotovoltaica instalada nestas unidades terá capacidade adequadas, para a Escola Jair serão 101 com geração de 55,5 KWp, o que significa uma economia média de R$ 6,3 mil mensais na conta de energia.

Para a Escola Neyde Macedo estão sendo instaladas 83 placas com capacidade de geração de 45.3 KWp com economia média de R$ 5,2 mil mensais.

Ainda conforme informações do engenheiro físico, Alexandre Correa e o engenheiro Eletricista, Matheus Zogheib, sócios da LMV SOLAR empresa responsável pela instalação do projeto, a potência gerada nas duas unidades poderá abater em outras escolas que não possuem padrão fotovoltaico.

“Estando no mesmo CNPJ da Prefeitura, poderemos abater na conta de luz”, completou a equipe. As instalações das usinas fotovoltaicas nas duas unidades escolares devem ser concluídas nos próximos dias, cumprindo todas as regras de segurança.