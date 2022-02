LUCÉLIA: Prefeita e vereador buscam viabilizar recursos na CDHU

A prefeita Tati Guilhermino esteve no começo deste mês, em reunião na Secretaria de Estado da Habitação, onde foi recebida pelo diretor de Atendimento Habitacional da CDHU, Marcelo Hercolin.

Na oportunidade a prefeita estava acompanhada dos secretários Giovani Marchetti (Obras e Serviços) e Luciana Contreira (Fazenda) e do vereador Cristiano Marques (Cristiano Cabeleireiro).

Durante a reunião a prefeita Tati juntamente com o vereador Cristiano Cabeleireiro solicitaram a sobre a inclusão do município de Lucélia no Programa Especial de Melhorias (PEM) da Secretaria de Habitação, que visa melhorias em conjuntos habitacionais.

“Nesta demanda, solicitamos o recapeamento de algumas ruas do Conjunto Habitacional Américo Dalallana”, informou a prefeita. “Acreditamos que em breve a demanda seja atendida”.

O vereador Cristiano Cabeleireiro acrescentou dizendo que “temos junto à CDHU uma grande parceria e acreditamos que logo as solicitações serão formalizadas, beneficiando os moradores do Conjunto Habitacional”.

Com informações da Ass. de Comunicação