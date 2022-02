FLÓRIDA: Saúde Estadual divulga o primeiro caso da variante Ômicron no município

Com quase 200 pacientes com o vírus da Covid-19 ativo, de acordo com o último boletim com data de 7 de fevereiro, Flórida Paulista registrou o primeiro caso da variante Ômicron.

A informação da presença da variante no município é da Secretaria Estadual de Saúde, porém, ao ser contatado pela reportagem, o secretário que representa a pasta no município, Aguinaldo Adelino Carvalho, informou que ainda não tem conhecimento oficial sobre o caso.

O secretário disse ainda que recebeu de forma extraoficial a informação de que um paciente teria sido infectado em outra cidade, porém, como possui endereço no município, o caso teria sido registrado como sendo de Flórida Paulista, mas salientou novamente que os dados ainda não foram confirmados de forma oficial.

Ele destacou que o exame que identifica a variante é o “RT-PCR”, que só é realizado pelo Instituto Adolf Lutz.



“Em Flórida Paulista realizamos o método “SWAB”, popularmente chamados de testes rápidos, e estes não identificam as variantes da Covid-19”, salientou Aguinaldo.

Considerada pelos órgãos de saúde como mais transmissível, a variante Ômicron também já está presente em vários municípios da região, como Adamantina (6 casos); Mariápolis (3 casos); Dracena (1 caso); Pacaembu (1 caso) e Tupi Paulista (1 caso), conforme a Secretaria Estadual de Saúde.

Municípios como Presidente Prudente (7 casos); Indiana (1 caso); e Pirapozinho (1 caso) também aparecem na lista do órgão.



O CENÁRIO DA COVID-19 EM FLÓRIDA PAULISTA

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde de Flórida Paulista, atualmente o município está com 192 casos ativos da Covid-19.



Flórida Paulista já ultrapassou a marca dos dois mil casos positivos desde o início da pandemia e até segunda-feira (7), tinha 2.070 diagnósticos da doença.

Deste total, 1.849 estão curados, 37 enfrentaram a doença e infelizmente não resistiram e acabaram perdendo a vida para a doença.

Cinco pessoas seguiam internadas, sendo três na Santa Casa e outas duas em unidades de terapia intensiva.

Vale lembrar que os dados enviados pela Secretaria de Saúde de Flórida Paulista são do último dia 7, o que indica que podem variar, uma vez que estão há dois dias sem serem atualizados.