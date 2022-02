FLÓRIDA: Vereadores anunciam verba de R$ 300 mil para aquisição de ônibus para a Saúde

Os vereadores professor Rafael e Ricardo Motorista, através das redes sociais anunciaram a conquista de uma importante verba para Flórida Paulista.

De acordo com os dois vereadores do Partido Verde de Flórida Paulista, através dos deputados do partido Reinaldo Algunz (estadual) e Enrico Misasi (federal) será destinada uma verba no valor de R$ 300 mil.

Informaram os vereadores professor Rafael e Ricardo Motorista que a verba será destinada para a aquisição de um micro-ônibus com ar condicionado e 32 lugares para a área da Saúde, para o transporte de pacientes para as cidades de Tupã e Marília.

Ressaltaram os vereadores que o novo micro-ônibus garantirá transporte dos pacientes floridenses com maior conforto e segurança em busca de atendimento médico especializado.

Os vereadores agradeceram os deputados Reinaldo Alguz e Enrico Misasi, bem como ao Partido Verde de Flórida Paulista.

“Continuaremos buscando melhorias para a população floridense com determinação e honestidade”, ressaltaram os vereadores professor Rafael e Ricardo Motorista.