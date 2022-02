Foragida da Justiça é flagrada com 11 tabletes de maconha e dois pacotes de skank em ônibus

Durante a fiscalização, os policiais encontraram no maleiro interno uma bolsa contendo 11 tabletes de maconha, que pesaram 8,6 quilos, e dois pacotes de skank, com 418 gramas.

A mulher foi presa em flagrante. Ainda de acordo

com a corporação, ela possuía um mandado de prisão em aberto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná pelo crime de tráfico de drogas.