MARIÁPOLIS: Terrenos com matos oferecem transtornos a moradores e geram reclamações

No decorrer desses dias, recebemos fotos e mensagens de moradores de Mariápolis assustados com o descaso de alguns proprietários que não cuidam dos seus terrenos que se encontram abandonados.

Entre os casos preocupantes, na Rua Francisco Alves, trecho próximo a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, existem pessoas autônomos na venda de doces, bolos, entre outras guloseimas, que estão indignadas e que segundo eles já avisaram o Setor de Saúde e Obras, porém, nada foi feito até o momento.

“O matagal está enorme, causando infestação de ratos grandes, aranhas e baratas. Já notificamos a agente de saúde, mas ela não faz esse serviço e disse que iria reforçar com os responsáveis”, comentou uma moradora.

Ainda segundo relatos dos reclamantes, junto a reportagem do site e jornal Folha Regional, o proprietário do terreno citado não reside no município, mas é fundamental que o mesmo seja notificado ou até mesmo multado pelos órgãos competentes. Mesmo assim, que faça as devidas limpezas, evitando o surgimento de animais peçonhentos e ainda, a má impressão da vizinhança e clientes que vão até os autônomos buscarem as suas encomendas.