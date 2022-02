SALMOURÃO: Prefeita reivindica modernização da estrada vicinal que liga à Lucélia

Recentemente o deputado estadual Mauro Bragato articulou uma reunião com seis municípios junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado.

Durante a reunião realizada entre o secretário executivo de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, com os prefeitos foram apresentadas demandas dos municípios. Participou também Willian Tião, assessor do deputado federal Vanderlei Macris.

Na reunião, a prefeita Sonia Gabau apresentou a reivindicação da modernização da estrada vicinal que liga os municípios de Salmourão à Lucélia.

A prefeita ressaltou a importância da estrada que liga os dois municípios e também facilita o escoamento da produção agrícola e faz a ligação com centros médicos especializados, encurtando distância.

Na oportunidade ficou estabelecido que a reivindicação apresentada será priorizada pelo Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Regional com o apoio do deputado Mauro Bragato.

A prefeita Sonia Gabau estava acompanhada na audiência pelo secretário de Administração da Prefeitura Edis Gabau e do ex-prefeito José Luiz.