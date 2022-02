ARTIGO: Pluviofobia ou Ombrofobia: sintomas, causas e tratamento

A pluviofobia é um distúrbio de ansiedade. É caracterizada pelo medo intenso de chuvas, tempestades, nuvens negras, relâmpagos, raios e trovões no céu que chamam a atenção. É uma fobia muito comum em crianças e adultos. Normalmente as crianças sofrem mais que os adultos. A pluviofobia não tratada pode se transformar em um ataque de pânico.

Os sintomas mais comuns são: Alterações gastrointestinais, taquicardia, sensação de pressão no peito e na cabeça, tonturas, dor de cabeça, dificuldades respiratórias, medo de morrer, vontade de fugir entre outros sintomas. Na criança isso é comum crises de choro, gritos, tremedeira incontrolável, preocupação com inundação e olhar para o céu constantemente. Esses fenômenos provocam grande sofrimento para quem tem esse transtorno de ansiedade.

As fobias podem ser o efeito da evolução de um medo. Pode começar com um pequeno medo de chuva e evolui até sentir o mesmo terror que sentiríamos diante uma ameaça que pensamos ser mortal. O sofrimento varia de acordo com a intensidade do estímulo que não será o mesmo se for uma pequena garoa ou uma grande tempestade.

Qualquer pessoa pode desenvolver pluviofobia. Ela pode ser desencadeada por uma experiência negativa sofrida em relação a chuvas abundantes, inundações, tempestades com raios, chuvas de granizo

O distúrbio de pluviofobia deve ser tratado com psicoterapia que tem grande relevância. Se você tem ou conhece alguém que sofre com esse distúrbio é importante procurar ajuda de um psicólogo.

Pluviofobia tem cura quando o tratamento é levado a sério.

Cidinha Pascoaloto-Psicóloga-CRP 06/158174 Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) com foco no Luto, Depressão e Ansiedade Atendimento presencial e on-line, contato: (18) 99725-6418