Em operação no pedágio, Força Tática prende homem com grande quantidade de droga

Durante a realização de uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes realizada pela Força Tática com o apoio do Canil Setorial do 25º Batalhão da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (9), no pedágio de Irapuru (km 623), um homem foi preso e grande quantidade de drogas e o veículo foram apreendidos.

A ação policial ocorreu por volta das 19h20 e resultou na prisão do acusado, que tem 24 anos de idade.

No veículo Kadett com placas de Mariápolis, foram localizados 16 tijolos de maconha (8,180 kg) e um invólucro de cocaína (0,032 kg), e R$ 138,00.

O homem foi conduzido para o Plantão de Polícia de Adamantina onde a ocorrência foi apresentada e ficou à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes.