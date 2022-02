Fazenda é embargada e autuada em R$ 5,2 mil por degradações ambientais

Munida de imagens de monitoramento via satélite, a Polícia Ambiental foi até uma fazenda e constatou a degradação de 0,472 hectare de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP) e 0,475 hectare de vegetação nativa em área comum mediante o desmatamento.

Por não haver autorização para a prática, foram lavrados em desfavor da fazenda (pessoa jurídica) dois Autos de Infração Ambiental, sendo um no valor de R$ 2.596,00 e outro no valor de R$ 2.616,90. As multas totalizaram R$ 5.212,90.